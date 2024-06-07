«Выплаты ВПЛ и одиноким матерям»: во Львове будут судить мужчину, который организовал мошенническую схему и обворовывал граждан

Обвиняемый организовал мошенническую схему завладения средствами с помощью так называемых фишинговых сайтов.

Во Львове будут судить злоумышленника, который под видом государственной помощи обворовывал граждан. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении 19-летнего львовянина. Ему инкриминировано законченное покушение на мошенничество, мошенничество, несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей, а также создание с целью противоправного использования вредоносного программного обеспечения и распространение информации с ограниченным доступом автоматизированной системе (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 1 ст. 361-1, ч. 1 ст. 361-2 УК Украины).

Установлено, что обвиняемый организовал мошенническую схему завладения средствами граждан с помощью так называемых фишинговых сайтов.

Для этого мужчина рассылал сообщения через чат-бот Telegram с информацией о возможности получения помощи от государства.

Это, в частности, касалось внутренне перемещенных лиц, одиноких матерей или помощи гражданам от ООН.

В сообщениях он приобщал ссылку на фейковые сайты под видом банковских учреждений. Там потерпевшие вводили свои личные данные для доступа к онлайн-банкингу.

Таким образом, мужчина получал коды доступа к счетам пострадавших и мог проводить операции с их средствами.

Кроме того, после получения данных потерпевших, фигурант распространял их данные третьим лицам с помощью этого мессенджера.

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