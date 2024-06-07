«Виплати ВПО та одиноким матерям»: у Львові судитимуть чоловіка, який організував шахрайську схему та обкрадав громадян

Обвинувачений організував шахрайську схему заволодіння коштами громадян за допомогою так званих фішингових сайтів.

У Львові судитимуть зловмисника, який під виглядом державної допомоги обкрадав громадян. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 19-річного львів’янина. Йому інкриміновано закінчений замах на шахрайство, шахрайство, несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, а також створення з метою протиправного використання шкідливого програмного забезпечення та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 1 ст. 361-1, ч. 1 ст. 361-2 КК України).

Встановлено, що обвинувачений організував шахрайську схему заволодіння коштами громадян за допомогою так званих фішингових сайтів.

Для цього чоловік розсилав повідомлення через чат-бот Telegram з інформацією про можливість отримання допомоги від держави.

Це, зокрема, стосувалось внутрішньо переміщених осіб, одиноких матерів або ж допомоги громадянам від ООН.

У повідомленнях він долучав посилання на фейкові сайти під виглядом банківських установ. Там потерпілі вводили свої особисті дані для доступу до онлайн-банкінгу.

Таким чином чоловік отримував коди доступу до рахунків потерпілих та міг проводити операції з їх коштами.

Окрім цього, після отримання даних потерпілих, фігурант розповсюджував їх дані третім особам за допомогою цього ж месенджеру.

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