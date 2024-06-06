Практика судів
  1. В Україні

Через відключення світла ростуть прибутки та відвідуваність кафе і ресторанів

18:56, 6 червня 2024
Київські кафе-коворкінги заповнюються під час стабілізаційних відключень електроенергії .
Через відключення світла ростуть прибутки та відвідуваність кафе і ресторанів
Джерело фото: detector.media
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В умовах стабілізаційних і аварійних відключень електроенергії в Києві значно зросла відвідуваність кафе та ресторанів, а також кількість замовлень на самовивіз. Про це повідомила директор аналітичного центру «Ресторани України» Ольга Насонова, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами Насонової, більшість закладів громадського харчування вже мають генератори, що дозволяє їм продовжувати працювати навіть без електропостачання. «Уже є певний досвід роботи ресторанів в умовах відключень. Насамперед, більшість уже має генератори, тому працюють і без електрики. Dark kitchen (ресторани, в яких доступна тільки опція на винос - ІФ-У) також мають генератори. Якщо в районі з відключенням у всіх електроплити - зростають і відвідуваність, і самовивіз», - зазначила вона.

Проте сервіс доставки, на відміну від самовивозу, в умовах відключень електроенергії не демонструє такого ж зростання. «Часто одночасно з електроенергією дуже швидко зникає зв'язок, тому зробити замовлення й отримати його проблематично. Але однозначно зростає самовивіз», - додала експерт.

Насонова також відзначила феномен кафе-коворкінгів, які стають все більш популярними. «Генератори, що працюють біля кав'ярні, незважаючи на дирчання, приваблюють людей. Значить, кав'ярня працює, можна поїсти-випити та попрацювати. Кількість тих, хто працює у ресторанах під час відключень, також збільшується», - підкреслила вона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс в апеляційні суди завершиться не раніше серпня 2025 року, але це ще не точно – ВККС

Кваліфікаційний іспит відбудеться влітку-восени 2024 року, а співбесіди розпочнуться у лютому 2025 року.

У апеляційних загальних судах вакантні 62% посад

Загальні апеляційні суди мають критичну ситуацію з кадрами – вакантні 62% посад, – Віктор Дубовик.

Міністерство енергетики пообіцяло не відключати світло у судах

До 30 червня обіцяють внести зміни у постанову Кабінету міністрів № 600 та не відключати суди, ВРП та ВККС від електропостачання.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відзначив подякою роботу «Судово-юридичної газети» до Дня журналіста

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук відзначив роботу журналістів до професійного свята, зокрема «Судово-юридичної газети».

За плагіат та написання робіт за допомоги ChatGPT будуть нові санкції – Верховна Рада підтримала законопроект про академічну доброчесність

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про академічну доброчесність: кого та як будуть карати за плагіат та роботи, написані штучним інтелектом.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео