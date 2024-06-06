Через відключення світла ростуть прибутки та відвідуваність кафе і ресторанів

Київські кафе-коворкінги заповнюються під час стабілізаційних відключень електроенергії .

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В умовах стабілізаційних і аварійних відключень електроенергії в Києві значно зросла відвідуваність кафе та ресторанів, а також кількість замовлень на самовивіз. Про це повідомила директор аналітичного центру «Ресторани України» Ольга Насонова, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами Насонової, більшість закладів громадського харчування вже мають генератори, що дозволяє їм продовжувати працювати навіть без електропостачання. «Уже є певний досвід роботи ресторанів в умовах відключень. Насамперед, більшість уже має генератори, тому працюють і без електрики. Dark kitchen (ресторани, в яких доступна тільки опція на винос - ІФ-У) також мають генератори. Якщо в районі з відключенням у всіх електроплити - зростають і відвідуваність, і самовивіз», - зазначила вона.

Проте сервіс доставки, на відміну від самовивозу, в умовах відключень електроенергії не демонструє такого ж зростання. «Часто одночасно з електроенергією дуже швидко зникає зв'язок, тому зробити замовлення й отримати його проблематично. Але однозначно зростає самовивіз», - додала експерт.

Насонова також відзначила феномен кафе-коворкінгів, які стають все більш популярними. «Генератори, що працюють біля кав'ярні, незважаючи на дирчання, приваблюють людей. Значить, кав'ярня працює, можна поїсти-випити та попрацювати. Кількість тих, хто працює у ресторанах під час відключень, також збільшується», - підкреслила вона.

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