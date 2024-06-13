Практика судов
  1. В Украине

Возможен дефицит электроэнергии в июле: Энергоатом начнет ремонт еще одного энергоблока АЭС

14:21, 13 июня 2024
График ремонтов энергоблоков сейчас позволит уменьшить вынужденные отключения света осенью.
Возможен дефицит электроэнергии в июле: Энергоатом начнет ремонт еще одного энергоблока АЭС
Источник фото: ukrinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Энергоатом планирует вскоре вывести на ремонт еще один энергоблок-тысячник, сообщила пресс-служба компании. Этот шаг обусловлен необходимостью подготовки энергосистемы к увеличению потребления электроэнергии в июле, что может привести к дефициту генерации.

Однако в компании уверены, что такой график ремонтов позволит значительно уменьшить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии осенью. По словам и.о. председателя правления АО «НАЭК «Энергоатом» Петра Котина, в этом году компания активно выполняет планово-предупредительные ремонты энергоблоков АЭС, что позволяет оптимизировать работу энергосистемы.

«В последние месяцы Энергоатом уже завершил ремонты 3-х энергоблоков мощностью 2420 МВт. Общая продолжительность ремонтов уже уменьшена на 22,3 суток от запланированного. В результате АЭС выработали дополнительных 171, 84 млн кВт электроэнергии и поддержали энергосистему, сократив продолжительность отключений в июне», - отметил Петр Котин.

Энергоатом продолжает работать над оптимизацией своих процессов, направленных на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения для всех потребителей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Национальная школа судей должна отчитаться о своей деятельности 10 июля – ВККС

НШСУ долгое время вообще не отчитывалась о своей работе.

Мужчин до 25 лет, ранее признанных ограниченно годными, могут мобилизовать – почему возникла такая ситуация

Из-за коллизии в законодательстве парней до 25 лет, которые не проходили военную службу или военную кафедру, но были в свое время признаны ограниченно годными, могут мобилизовать.

Судей судов первой инстанции смогут временно отправлять в апелляционные суды для рассмотрения дел, — Денис Маслов

В Верховной Раде рассказали о «плане Б», если конкурс на должности судей апелляционных судов слишком затянется или не оправдает ожиданий.

Для подтверждения факта осуществления ухода за лицом с инвалидностью на дому лицо должно быть включено в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг

Кроме того, законодатель изменил внесудебный порядок установления факта осуществления лицом постоянного ухода в действующем законодательстве о мобилизационной подготовке и порядке мобилизации.

Основания для привлечения судей к дисциплинарной ответственности будут пересмотрены – Денис Маслов

В Верховной Раде думают, как сделать так, чтобы «судей перестали привлекать за все подряд».

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ганна Фазикош
    Ганна Фазикош
    голова Закарпатського апеляційного суду
  • Ірина Ковальська
    Ірина Ковальська
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Руслан Козлов
    Руслан Козлов
    голова Печерського районного суду міста Києва
  • Тетяна Бацуца
    Тетяна Бацуца
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Євген Мєзєнцев
    Євген Мєзєнцев
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду