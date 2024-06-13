Возможен дефицит электроэнергии в июле: Энергоатом начнет ремонт еще одного энергоблока АЭС

График ремонтов энергоблоков сейчас позволит уменьшить вынужденные отключения света осенью.

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Энергоатом планирует вскоре вывести на ремонт еще один энергоблок-тысячник, сообщила пресс-служба компании. Этот шаг обусловлен необходимостью подготовки энергосистемы к увеличению потребления электроэнергии в июле, что может привести к дефициту генерации.

Однако в компании уверены, что такой график ремонтов позволит значительно уменьшить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии осенью. По словам и.о. председателя правления АО «НАЭК «Энергоатом» Петра Котина, в этом году компания активно выполняет планово-предупредительные ремонты энергоблоков АЭС, что позволяет оптимизировать работу энергосистемы.

«В последние месяцы Энергоатом уже завершил ремонты 3-х энергоблоков мощностью 2420 МВт. Общая продолжительность ремонтов уже уменьшена на 22,3 суток от запланированного. В результате АЭС выработали дополнительных 171, 84 млн кВт электроэнергии и поддержали энергосистему, сократив продолжительность отключений в июне», - отметил Петр Котин.

Энергоатом продолжает работать над оптимизацией своих процессов, направленных на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения для всех потребителей.

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