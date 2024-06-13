Можливий дефіцит електроенергії у липні: Енергоатом почне ремонт ще одного енергоблоку АЕС

Графік ремонтів енергоблоків зараз дозволить зменшити вимушені відключення світла восени.

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Енергоатом планує незабаром вивести на ремонт ще один енергоблок-тисячник, повідомила пресслужба компанії. Цей крок зумовлений необхідністю підготовки енергосистеми до збільшення споживання електроенергії у липні, що може призвести до дефіциту генерації.

Проте в компанії впевнені, що такий графік ремонтів дозволить значно зменшити тривалість вимушених відключень електроенергії восени. За словами в.о. голови правління АТ «НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна, цього року компанія активно виконує планово-попереджувальні ремонти енергоблоків АЕС, що дозволяє оптимізувати роботу енергосистеми.

«Останніми місяцями Енергоатом вже завершив ремонти 3-х енергоблоків потужністю 2420 МВт. Загальна тривалість ремонтів вже зменшена на 22,3 доби від запланованого. В результаті АЕС виробили додаткових 171, 84 млн кВт електроенергії та підтримали енергосистему, скоротивши тривалість відключень у червні», - зазначив Петро Котін.

Енергоатом продовжує працювати над оптимізацією своїх процесів, спрямованих на забезпечення надійного та безперебійного електропостачання для всіх споживачів.

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