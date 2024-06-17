ЕБРР может увеличить финансирование для возобновления энергосистемы Украины

В ЕБРР заявили, что изучают, как могут оказать поддержку и развитие системы производства электроэнергии.

Президент Европейский банк реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо сообщила, что учреждение изучает возможность увеличения поддержки, чтобы помочь Украине справиться с критической нехваткой электроэнергии. Об этом она сказала в интервью Bloomberg.

В этом месяце ЕБРР выделил 300 млн. евро на помощь государственным энергетическим компаниям в ремонте поврежденных объектов и строительстве новых децентрализованных генерирующих мощностей. По словам президента, финансирование еще может увеличиться.

«Это своего рода начало, отправная точка, она может быть выше. Мы изучаем, как мы можем оказать поддержку и развивать систему производства электроэнергии», - сказала Рено-Бассо, отметив, что частные компании могут претендовать на финансирование.

По ее словам, ЕБРР будет продолжать оказывать поддержку в размере от 1,5 до 2 млрд. евро в год на инфраструктуру, энергетическую безопасность, восстановление и модернизацию. После того, как россия перешла от атак на энергетические сети к разрушению электростанций, «бизнесу необходимо диверсифицировать поставки», - сказала Рено-Бассо.

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