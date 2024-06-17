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ЄБРР може збільшити фінансування для відновлення енергосистеми України

15:27, 17 червня 2024
У ЄБРР заявили, що вивчають, як можуть надати підтримку та розвивати систему виробництва електроенергії.
ЄБРР може збільшити фінансування для відновлення енергосистеми України
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Президентка Європейський банк реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо повідомила, що установа вивчає можливість збільшення підтримки, щоб допомогти Україні подолати критичну нестачу електроенергії. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg.

Цього місяця ЄБРР виділив 300 млн євро на допомогу державним енергетичним компаніям у ремонті пошкоджених об'єктів та будівництві нових децентралізованих генеруючих потужностей. За словами президентки, фінансування ще може збільшитись.

«Це свого роду початок, відправна точка, вона може бути вищою. Ми вивчаємо, як ми можемо надати підтримку та розвивати систему виробництва електроенергії», - сказала Рено-Бассо, наголосивши, що приватні компанії також можуть претендувати на фінансування.

За її словами, ЄБРР продовжуватиме надавати підтримку у розмірі від 1,5 до 2 млрд євро на рік на інфраструктуру, енергетичну безпеку, відновлення та модернізацію. Після того, як росія перейшла від атак на енергетичні мережі до руйнування електростанцій, «бізнесу необхідно диверсифікувати постачання», - сказала Рено-Бассо.

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