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Налоговая объясняет нюансы подачи доверенными лицами авансовых отчетов

10:35, 20 июня 2024
В ГНС объясняют, что физические лица – доверенные юридические лица, получившие наличные со счета с применением платежного инструмента, представляют в бухгалтерию отчет вместе с подтверждающими документами об использовании средств по назначению.
Налоговая объясняет нюансы подачи доверенными лицами авансовых отчетов
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Восточное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъясняет нюансы представления доверенными лицами авансовых отчетов.

Отмечается, что согласно п. 20 разд. II Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления НБУ от 29.12.2017 №148, с изменениями и дополнениями, физические лица – доверенные лица учреждений/предприятий – юридических лиц, которые в соответствии с законодательством Украины обналичили со счета с применением платежного инструмента, используют его по назначению без оприходования в кассе. Физические лица – доверенные лица учреждений/предприятий – юридических лиц представляют в подразделение бухгалтерского учета учреждения/предприятия Отчет об использовании средств/электронных денег, выданных на командировку или под отчет (далее – Отчет), вместе с подтверждающими документами об использовании средств по назначению и возвращают неиспользованный остаток средств на счет учреждения/предприятия или кассу в установленные сроки и порядке, определенные для подотчетных лиц законодательством Украины.

Согласно п. 2 Порядка составления Отчета об использовании средств/электронных денег, выданных на командировку или под отчет, утвержденный приказом Минфина от 28.09.2015 №841, с изменениями и дополнениями (далее – Порядок №841), Отчет составляется и подается до окончания месяца, следующего за месяцем, в котором налогоплательщик:

завершает такую ​​командировку;

завершает выполнение отдельного гражданско-правового действия по доверенности и за счет лица, выдавшего средства/электронные деньги под отчет.

Если при командировке или выполнении отдельных гражданско-правовых действий налогоплательщик применил для проведения расчетов платежный инструмент, включая корпоративный (бизнесовый) платежный инструмент или личный платежный инструмент, или его реквизиты, списание средств/электронных денег по понесенным расходам осуществляется поставщиком платежных услуг позже даты , когда налогоплательщик завершает такую ​​командировку или завершает выполнение отдельного гражданско-правового действия, сроки, указанные в абзаце первом п. 2 Порядка №841, продолжаются на один календарный месяц.

Таким образом, физические лица – доверенные лица учреждений/предприятий – юридических лиц, получивших наличные деньги со счета с применением платежного инструмента, представляют в бухгалтерию учреждения/предприятия Отчет вместе с подтверждающими документами об использовании средств по назначению.

В случае неподачи в Отчет документов, подтверждающих использование средств по назначению, бухгалтерия должна принять такой Отчет от доверенного лица, получившего наличные со счета с применением платежного инструмента, а при необходимости должностное лицо (бухгалтер) может взять выписку из банка о движении средств на счета.

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