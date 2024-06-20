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За время военного положения приобрел имущество на $350 000: в Днепре будут судить экс-руководителя ТЦК

14:34, 20 июня 2024
Фигурант успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры на территории Днепра, а также зарегистрировать на члена семьи предприятие.
За время военного положения приобрел имущество на $350 000: в Днепре будут судить экс-руководителя ТЦК
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В Днепре будут судить экс-руководителя ТЦК, который за время военного положения приобрел имущество на $350 000. Также были установлены факты декларирования фигурантом недостоверной информации почти на 4,3 млн грн. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Правоохранители отмечают, что за полтора года полномасштабного вторжения рф на территорию Украины, будучи в должности руководителя областного ТЦК, мужчина приобрел активы почти на 13,5 млн грн.

Фигурант успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры на территории Днепра. Также должностное лицо зарегистрировало на члена семьи (физическое лицо предпринимателя) предприятие, которое приобрело в собственность нежилое помещение общей площадью около 500 м², однако никаких отчетов о доходах от указанного субъекта хозяйствования в налоговые органы не поступало.

Кроме того, в ходе следствия установлены факты декларирования фигурантом недостоверной информации за 2021 и 2022 отчетные годы на общую сумму почти 4,3 млн. грн. Так, в одном из эпизодов днепропетровским военком не указал в ежегодной декларации подарок близкому лицу от его родственника в размере 65 тыс. долларов, что в эквиваленте на день заключения договора дарения денежных средств составляет 2,6 млн грн.

В июле 2023 года полицейские провели ряд процессуальных действий по местам работы и проживания начальника областного ТЦК и его близких лиц, которые были привлечены к преступной деятельности. Тогда была изъята документация, подтверждающая право собственности на ряд объектов движимого и недвижимого имущества.

В настоящее время досудебное расследование в отношении бывшего начальника областного территориального центра комплектования завершено, а обвинительный акт направлен в Бабушкинский районный суд г. Днепропетровска. Экс-чиновнику инкриминируют ч. 1 ст. 368-5 (Незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 366-2 (Декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

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