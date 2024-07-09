УПЦ не имеет правовых оснований находиться на территории Елецкого монастыря – суд

Иск Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний» удовлетворен в полном объеме.

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Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил, что Украинская православная церковь не имеет правовых оснований находиться на территории Елецкого монастыря национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний».

Согласно сообщению Министерства культуры и информационной политики, постановлением суда удовлетворен в полном объеме иск заповедника.

Также было отменено решение хозяйственного суда Черниговской области от 15 января 2024 года по делу по иску Заповедника к Управлению Черниговской епархии УПЦ об обязательстве вернуть имущество и устранить препятствия в пользовании имуществом путем выселения (комплекс сооружений Елецкого монастыря).

В МКИПе пишут, что суд подтвердил, что Управление Черниговской епархии УПЦ не имеет правовых оснований находиться на территории Елецкого монастыря.

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