УПЦ не має правових підстав перебувати на території Єлецького монастиря – суд

Позов Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» задоволено в повному обсязі.

Джерело фото: МКІП

Північний апеляційний господарський суд підтвердив, що Українська православна церква не має правових підстав перебувати на території Єлецького монастиря національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній».

Згідно з повідомленням Міністерства культури та інформаційної політики, постановою суду задоволено в повному обсязі позов заповідника.

Також було скасовано рішення господарського суду Чернігівської області від 15 січня 2024 року у справі за позовом Заповідника до Управління Чернігівської єпархії УПЦ про забов’язання повернути майно та усунути перешкоди у користуванні майном шляхом виселення (комплекс споруд Єлецького монастиря).

У МКІП пишуть, що суд підтвердив, що Управління Чернігівської єпархії УПЦ не має правових підстав перебувати на території Єлецького монастиря.

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