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Добровольный договор об уплате алиментов: что это и как его заключить

17:24, 10 июля 2024
Сторонами алиментного договора выступают родители ребенка, при чем независимо от того, состоят ли они в браке между собой или нет.
Добровольный договор об уплате алиментов: что это и как его заключить
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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Киев разъяснило вопрос заключения добровольного договора об уплате алиментов.

Украинским законодательством предусмотрены два способа взыскания алиментов: на основании соглашения об уплате алиментов (договор по содержанию детей) или на основании решения суда.

Родители ребенка имеют право заключить между собой договор об уплате алиментов на ребенка, который заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Сторонами алиментного договора выступают родители ребенка, при чем независимо от того, состоят ли они в браке между собой или нет.

Условия договора об уплате алиментов на ребенка должны определять

- размер,

- сроки, а также

- порядок выплаты и

- основания целевого использования алиментов и могут нарушать права ребенка, установленные Семейным кодексом Украины.

При удостоверении договора об уплате алиментов на ребенка нотариусом разъясняется содержание части второй статьи 189 Семейного кодекса Украины с одновременным указанием об этом в тексте договора в части возможности взыскания алиментов в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи в случае неисполнения одним из родителей своей обязанности по договору.

Однако следует знать, что необходимым условием договора является определение места жительства ребенка, которое совпадает с местожительством одного из родителей. Именно этот родитель является алиментополучателем и владельцем алиментов (ч.1 ст. 179 СКУ). Такая позиция соответствует общей концепции СКУ, согласно которой решение всех существенных вопросов по воспитанию ребенка (статья 157 СКУ) и права собственности на алименты (статья 179 СКУ) зависит от совместного или раздельного проживания одного из родителей и ребенка.

Помните важные моменты договора, а именно:

- место жительства ребенка определяется в соответствии с местом проживания одного из родителей;

- по регламенту встреч с ребенком фиксируется порядок свиданий, совместного отдыха, празднования дней рождения;

- размер алиментов не может быть менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста;

- индексация алиментов обеспечивает сохранение покупательной способности алиментов в условиях инфляции

Размер алиментов определяется с согласия сторон.

Однако в любом случае размер алиментов по договору должен соответствовать требованиям статьи 182 СКУ, согласно которой минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

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