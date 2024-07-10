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Добровільний договір про сплату аліментів: що це та як його укласти

17:24, 10 липня 2024
Сторонами аліментного договору виступають батьки дитини, при чому незалежно від того, перебувають вони у шлюбі між собою чи ні.
Добровільний договір про сплату аліментів: що це та як його укласти
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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ роз’яснило питання укладання добровільного договору про сплату аліментів.

Українським законодавством передбачено два способи стягнення аліментів: на підставі угоди про сплату аліментів (договір по утриманню дітей), або на підставі рішення суду.

Батьки дитини мають право укласти між собою договір про сплату аліментів на дитину, який укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

Сторонами аліментного договору виступають батьки дитини, при чому незалежно від того, перебувають вони у шлюбі між собою чи ні.

Умови договору про сплату аліментів на дитину мають визначати

- розмір,

- строки, а також

- порядок виплати та

- підстави цільового використання аліментів і не можуть порушувати права дитини, які встановлені Сімейним кодексом України.

При посвідченні договору про сплату аліментів на дитину нотаріусом роз'яснюється зміст частини другої статті 189 Сімейного кодексу України з одночасним зазначенням про це у тексті договору у частині можливості стягнення аліментів у безспірному порядку на підставі виконавчого напису у разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором.

Однак варто знати, що необхідною умовою договору є визначення місця проживання дитини, яке співпадає з місцем проживання одного з батьків. Саме цей з батьків є аліменто- отримувачем та власником аліментів (ч.1 ст. 179 СКУ). Така позиція відповідає загальній концепції СКУ, згідно якої вирішення усіх істотних питань з приводу виховання дитини (стаття 157 СКУ) та права власності на аліменти (стаття 179 СКУ) залежить від спільного або роздільного проживання одного з батьків та дитини.

Пам'ятайте важливі моменти договору, а саме:

- місце проживання дитини визначається відповідно до місця проживання одного з батьків;

- за регламентом зустрічей з дитиною фіксується порядок побачень, спільного відпочинку, святкування днів народження тощо;

- розмір аліментів не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;

- індексація аліментів забезпечує збереження купівельної спроможності аліментів у умовах інфляції

Розмір аліментів визначається за згодою сторін.

Проте у будь-якому випадку розмір аліментів за договором повинен відповідати вимогам статті 182 СКУ, відповідно до якої мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

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