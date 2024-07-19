Украина и Чехия договорились об упрощении открытия автобусных маршрутов между странами

Теперь для открытия маршрута больше не требуется наличие паритетного партнера из сопредельной страны.

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Украина и Чехия договорились о ряде изменений, упрощающих открытие автобусных маршрутов между странами.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

«Хорошие новости для международных перевозчиков пассажиров. Упростили открытие маршрутов между Украиной и Чехией», – говорится в сообщении.

Теперь для открытия маршрута больше не требуется наличие паритетного партнера из сопредельной страны. Так что украинский перевозчик не должен будет искать компанию в Чехии.

Также зафиксированы четкие сроки открытия маршрутов – максимальный срок, за который две стороны должны согласовать маршрут и выдать разрешение, не будет превышать четыре месяца. Дополнительно страны определили четкие каналы коммуникации по согласованию маршрутов.

«Кроме того, верифицировали сеть регулярных маршрутов. Чехия – первая страна, с которой мы обеспечили полное соответствие регулярных маршрутов», - добавил Деркач.

Чиновник напомнил, что Украина в этом году уже договорилась об упрощении открытия автобусных маршрутов со Словакией.

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