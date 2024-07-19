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Україна та Чехія домовилися про спрощення відкриття автобусних маршрутів між країнами

21:30, 19 липня 2024
Відтепер для відкриття маршруту більше не потрібна наявність паритетного партнера з суміжної країни.
Україна та Чехія домовилися про спрощення відкриття автобусних маршрутів між країнами
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Україна та Чехія домовилися про низку змін, що спрощують відкриття автобусних маршрутів між країнами.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

«Хороші новини для міжнародних перевізників пасажирів. Спростили відкриття маршрутів між Україною та Чехією», - йдеться в повідомленні.

Відтепер для відкриття маршруту більше не потрібна наявність паритетного партнера з суміжної країни. Тож український перевізник не повинен буде шукати компанію в Чехії.

Також зафіксовано чіткі терміни відкриття маршрутів – максимальний термін, за який дві сторони мають погодити маршрут та видати дозвіл, не перевищуватиме чотири місяці. Додатково країни визначили чіткі канали комунікації для погодження маршрутів.

«Окрім цього, верифікували мережу регулярних маршрутів. Чехія – перша країна, з якою ми забезпечили повну відповідність регулярних маршрутів», - додав Деркач.

Посадовець нагадав, що Україна цього року вже домовилась про спрощення відкриття автобусних маршрутів з Словаччиною.

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