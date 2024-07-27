Какая ответственность за эксплуатацию детского труда: объяснение

За эксплуатацию детского труда предусмотрен арест до шести месяцев или ограничением свободы.

Проблема эксплуатации детского труда является одной из наиболее острых в мире. Защита прав детей закреплена в ряде международных нормативно-правовых актов, таких как Декларация прав ребенка (1959), Европейская социальная хартия (1961), Европейская социальная хартия о минимальном возрасте для приема на работу (1973), и Конвенция Международной организации труда № 182 о наихудших формах детского труда (1999).

Эти документы гарантируют основные права ребенка, включая защиту от эксплуатации и незаконного труда, обеспечение надлежащего образования и социальной защиты, установление минимального возраста для трудоустройства и ограничение доступа к опасным видам труда. В частности, они направлены на борьбу с наихудшими формами детского труда, такими как рабство, сексуальная эксплуатация и вовлечение в вооруженные конфликты.

Важнейшим международным документом в сфере защиты прав детей является Конвенция ООН о правах ребенка (1989), ратифицированная Украиной в 1991 году. Конвенция подчеркивает право ребенка на защиту от эксплуатации, запрещает наихудшие формы детского труда и подчеркивает необходимость защиты уязвимых групп детей, таких как сироты, беженцы и дети, задействованные в сексуальном и торговом заработке.

В соответствии со статьей 3 Конвенции о запрещении и немедленных мерах по ликвидации наихудших форм детского труда №182, принудительный или обязательный труд относится к одной из наихудших форм детского труда. Статья 43 Конституции Украины запрещает использование принудительного труда и труда несовершеннолетних на опасных для их здоровья работах.

В соответствии со статьей 150 Уголовного кодекса Украины, эксплуатация ребенка, не достигшего возраста, с которого законодательством разрешается трудоустройство, наказывается арестом до шести месяцев или ограничением свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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