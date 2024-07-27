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Отмена отключений света в прифронтовой зоне не повлияет на графики в других городах, — Кудрицкий

21:16, 27 июля 2024
По словам главы «Укрэнерго», отмена отключений электроэнергии в прифронтовой зоне – это правильное решение.
Отмена отключений света в прифронтовой зоне не повлияет на графики в других городах, — Кудрицкий
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Отмена отключений электроэнергии в прифронтовой зоне – это правильное решение. И это не повлияет на графики отключений в других городах. Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Отмена отключений электроэнергии в 20-километровой прифронтовой зоне – абсолютно правильное решение», - отметил он.

Кудрицкий пояснил, что отмена отключений электроэнергии в прифронтовых зонах никак не влияет на графики применения ограничений для жителей других регионов.

Ранее сообщалось, что правительство запретило выключать свет в прифронтовых зонах и у границы с рф и Беларусью.

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