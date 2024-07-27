Скасування відключень світла у прифронтовій зоні не вплине на графіки в інших містах, — Кудрицький

Скасування відключень електроенергії у прифронтовій зоні - це правильне рішення. І воно не вплине на графіки відключень в інших містах. Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
«Скасування відключень електроенергії у 20-кілометровій прифронтовій зоні - абсолютно правильне рішення», - зазначив він.
Кудрицький пояснив, що скасування відключень електроенергії у прифронтових зонах ніяк не впливає на графіки застосування обмежень для жителів решти регіонів.
Раніше повідомлялося, що уряд заборонив вимикати світло у прифронтових зонах та біля кордону з рф і Білоруссю.
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