Практика судів
  1. В Україні

Скасування відключень світла у прифронтовій зоні не вплине на графіки в інших містах, — Кудрицький

21:16, 27 липня 2024
За словами очільника «Укренерго», скасування відключень електроенергії у прифронтовій зоні — це правильне рішення.
Скасування відключень світла у прифронтовій зоні не вплине на графіки в інших містах, — Кудрицький
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Скасування відключень електроенергії у прифронтовій зоні - це правильне рішення. І воно не вплине на графіки відключень в інших містах. Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Скасування відключень електроенергії у 20-кілометровій прифронтовій зоні - абсолютно правильне рішення», - зазначив він.

Кудрицький пояснив, що скасування відключень електроенергії у прифронтових зонах ніяк не впливає на графіки застосування обмежень для жителів решти регіонів.

Раніше повідомлялося, що уряд заборонив вимикати світло у прифронтових зонах та біля кордону з рф і Білоруссю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поліція буде застосовувати електрошокери під час затримання, якщо особа чинитиме опір поліцейському

Під час затримання особи, яка чинить опір, поліцейський зможе застосовувати електрошокер – Кабмін вніс законопроект.

Чоловік не зміг перетнути кордон, бо в електронному реєстрі «Оберіг» були відсутні дані про виключення його з військового обліку – що вирішив суд

Чоловік просив суд зобов`язати ТЦК внести відомості про виключення його з військового обліку до електронного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів «Оберіг».

Безспірне право на відстрочку не звільняє чоловіка від проходження ВЛК при оновленні даних – позиція суду

Чоловік зазначав, що у ТЦК відмовили у наданні відстрочки і вимагали пройти ВЛК, хоча він мав на відстрочку безспірне право, адже на війні загинув його рідний брат – що вирішив суд.

Реєстратори і нотаріуси зможуть вносити відомості до Реєстру нерухомості без підтвердження від БТІ, якщо доступ до архівів втрачено

Верховна Рада розгляне законопроект, який спростить реєстрацію права власності на нерухомість громадянам, які мають паперовий оригінал правовстановлюючого документа, але в електронному Реєстрі нерухомості відсутні відповідні дані.

Валентина Сімоненко зберегла статус судді у відставці: СБУ не знайшла доказів набуття громадянства РФ

Вища рада правосуддя відмовила громадським активістам у припиненні відставки судді Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Гречківський
    Павло Гречківський
    колишній член Вищої ради правосуддя
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду