Скасування відключень світла у прифронтовій зоні не вплине на графіки в інших містах, — Кудрицький

За словами очільника «Укренерго», скасування відключень електроенергії у прифронтовій зоні — це правильне рішення.

Скасування відключень електроенергії у прифронтовій зоні - це правильне рішення. І воно не вплине на графіки відключень в інших містах. Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Скасування відключень електроенергії у 20-кілометровій прифронтовій зоні - абсолютно правильне рішення», - зазначив він.

Кудрицький пояснив, що скасування відключень електроенергії у прифронтових зонах ніяк не впливає на графіки застосування обмежень для жителів решти регіонів.

Раніше повідомлялося, що уряд заборонив вимикати світло у прифронтових зонах та біля кордону з рф і Білоруссю.

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