В Черкасской области подозревают начальника колонии, который под хмельком угрожал оружием работнику СТО, — ГБР

В ходе беседы должностному лицу не понравились ответы работника станции и он начал угрожать ему оружием.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику Государственного учреждения «Старобабановская исправительная колония», который угрожал огнестрельным оружием работнику станции технического обслуживания автомобилей. Об этом сообщает ГБР.

Указывается, что 24 июля чиновник находился в нетрезвом состоянии в помещении СТО, расположенного недалеко от Умани Черкасской области.

В ходе беседы должностному лицу не понравились ответы работника станции и он начал угрожать ему оружием. Сначала он достал пистолет и приставил его к животу оппонента, а затем выстрелил в стену.

Начальнику колонии доложено о подозрении в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Решается вопрос о заключении под стражу подозреваемого.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.