Практика судов
  1. В Украине

В Черкасской области подозревают начальника колонии, который под хмельком угрожал оружием работнику СТО, — ГБР

11:32, 29 июля 2024
В ходе беседы должностному лицу не понравились ответы работника станции и он начал угрожать ему оружием.
В Черкасской области подозревают начальника колонии, который под хмельком угрожал оружием работнику СТО, — ГБР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику Государственного учреждения «Старобабановская исправительная колония», который угрожал огнестрельным оружием работнику станции технического обслуживания автомобилей. Об этом сообщает ГБР.

Указывается, что 24 июля чиновник находился в нетрезвом состоянии в помещении СТО, расположенного недалеко от Умани Черкасской области.

В ходе беседы должностному лицу не понравились ответы работника станции и он начал угрожать ему оружием. Сначала он достал пистолет и приставил его к животу оппонента, а затем выстрелил в стену.

Начальнику колонии доложено о подозрении в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Решается вопрос о заключении под стражу подозреваемого.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд указал, что отсутствие работника на работе в период действия военного положения не может квалифицироваться как прогул без уважительной причины

Верховный Суд рассмотрел дело о том, можно ли уволить за прогул выехавшего за границу работника, работавшего дистанционно.

Справку о несудимости можно будет получить с электронным апостилем, но не раньше июня 2025 года

Кабмин принял новый порядок ведения Электронного реестра апостилей, но он заработает в июне 2025 года.

Верховный Суд отменил решения судов, поскольку обвиняемой не было разъяснено право на коллегиальное разбирательство

Несоблюдение требования о разъяснении лицу его права на рассмотрение уголовного производства коллегиальным составом суда является существенным нарушением требований уголовного процессуального закона – позиция Верховного Суда.

Если лицо остановило право на занятие адвокатской деятельностью, на него не распространяются особенности уведомления о подозрении адвокату – Верховный Суд

На лицо, право которого на занятие адвокатской деятельностью прекращено или остановлено в соответствии с Законом об адвокатуре, не распространяются положения главы 37 УПК об особом порядке уголовного производства.

Для принятия решения об отказе в пересечении государственной границы недостаточно только самой ссылки на нормы законов – позиция суда

Административный суд отменил отказ Пограничной службы в выезде водителю грузовика, указав, что неблагоприятное для лица решение должно быть мотивированным и отвечать критерию обоснованности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Усата
    Владлена Усата
    суддя Господарського суду Харківської області