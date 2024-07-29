На Черкащині підозрюють начальника колонії, який напідпитку погрожував зброєю працівнику СТО, — ДБР

У ході бесіди посадовцю не сподобались відповіді працівника станції й він почав погрожувати йому зброєю.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику Державної установи «Старобабанівська виправна колонія», який погрожував вогнепальною зброєю працівнику станції технічного обслуговування автомобілів. Про це повідомляє ДБР.

Вказується, що 24 липня посадовець перебував у нетверезому стані в приміщенні СТО, розташованого неподалік Умані Черкаської області.

У ході бесіди посадовцю не сподобались відповіді працівника станції й він почав погрожувати йому зброєю. Спочатку він дістав пістолет та приставив його до живота опонента, а потім навіть вистрілив у стіну.

Начальнику колонії повідомлено про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Вирішується питання щодо взяття під варту підозрюваного.

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