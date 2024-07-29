Практика судів
  1. В Україні

На Черкащині підозрюють начальника колонії, який напідпитку погрожував зброєю працівнику СТО, — ДБР

11:32, 29 липня 2024
У ході бесіди посадовцю не сподобались відповіді працівника станції й він почав погрожувати йому зброєю.
На Черкащині підозрюють начальника колонії, який напідпитку погрожував зброєю працівнику СТО, — ДБР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику Державної установи «Старобабанівська виправна колонія», який погрожував вогнепальною зброєю працівнику станції технічного обслуговування автомобілів. Про це повідомляє ДБР.

Вказується, що 24 липня посадовець перебував у нетверезому стані в приміщенні СТО, розташованого неподалік Умані Черкаської області.

У ході бесіди посадовцю не сподобались відповіді працівника станції й він почав погрожувати йому зброєю. Спочатку він дістав пістолет та приставив його до живота опонента, а потім навіть вистрілив у стіну.

Начальнику колонії повідомлено про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Вирішується питання щодо взяття під варту підозрюваного.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Довідку про несудимість можна буде отримати з електронним апостилем, але не раніше червня 2025 року

Кабмін прийняв новий порядок ведення Електронного реєстру апостилів, але запрацює він у червні 2025 року.

Верховний Суд скасував рішення судів, оскільки обвинуваченій не було роз’яснено право на колегіальний розгляд

Недотримання вимоги про роз’яснення особі її права на розгляд кримінального провадження колегіальним складом суду є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону – позиція Верховного Суду.

Якщо особа зупинила право на заняття адвокатською діяльністю, на неї не поширюються особливості повідомлення про підозру адвокату – Верховний Суд

На особу, право якої на заняття адвокатською діяльністю припинено або зупинено відповідно до Закону про адвокатуру, не поширюються положення глави 37 КПК щодо особливого порядку кримінального провадження.

Для прийняття рішення про відмову в перетинанні державного кордону недостатньо лише самого посилання на норми законів – позиція суду

Адміністративний суд скасував відмову Прикордонної служби у виїзді водію вантажівки, вказавши, що несприятливе для особи рішення повинно бути вмотивованим і відповідати критерію обґрунтованості.

Військовий сфотографував свій зенітний ракетний комплекс та надіслав фото рідним: що вирішив суд

За зберігання на мобільному телефоні інформації з обмеженим доступом та пересилання її друзям та рідним, військовослужбовець отримав штраф у розмірі 1020 гривень

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Усата
    Владлена Усата
    суддя Господарського суду Харківської області