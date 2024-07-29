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Ентоні Блінкен обговорив з главою МЗС Індії досягнення миру в Україні

10:37, 29 липня 2024
Ентоні Блінкен зустрівся з Субрахманьямом Джайшанкаром у Токіо.
Ентоні Блінкен обговорив з главою МЗС Індії досягнення миру в Україні
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Державний секретар США Ентоні Блінкен провів зустріч з міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром у Токіо, серед іншого, обговорювали досягнення справедливого миру для України. Про це повідомив Державний департамент США.

 «Секретар і міністр закордонних справ обговорили майбутні можливості поглиблення співробітництва США та Індії за спільними пріоритетами. Секретар Блінкен наголосив на важливості досягнення справедливого і тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Блінкен і Джайшанкар підтвердили прихильність США та Індії сприянню вільному, відкритому і процвітаючому Індо-Тихоокеанському регіону.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що план дій для досягнення миру в країні буде готовим до кінця листопада. 

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