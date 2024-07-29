Практика судов
  1. В мире

Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Индии достижение мира в Украине

10:37, 29 июля 2024
Энтони Блинкен встретился с Субрахманьямом Джайшанкаром в Токио.
Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Индии достижение мира в Украине
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел встречу с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром в Токио, среди прочего, обсуждали достижения справедливого мира для Украины. Об этом сообщил Государственный департамент США.

«Секретарь и министр иностранных дел обсудили будущие возможности углубления сотрудничества США и Индии по общим приоритетам. Секретарь Блинкен подчеркнул важность достижения справедливого и длительного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Блинкен и Джайшанкар подтвердили приверженность США и Индии содействию свободному, открытому и преуспевающему Индо-Тихоокеанскому региону.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что план действий по достижению мира в стране будет готов к концу ноября. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Если лицо остановило право на занятие адвокатской деятельностью, на него не распространяются особенности уведомления о подозрении адвокату – Верховный Суд

На лицо, право которого на занятие адвокатской деятельностью прекращено или остановлено в соответствии с Законом об адвокатуре, не распространяются положения главы 37 УПК об особом порядке уголовного производства.

Для принятия решения об отказе в пересечении государственной границы недостаточно только самой ссылки на нормы законов – позиция суда

Административный суд отменил отказ Пограничной службы в выезде водителю грузовика, указав, что неблагоприятное для лица решение должно быть мотивированным и отвечать критерию обоснованности.

Солдат сфотографировал свой зенитный ракетный комплекс и отослал фото родным: что решил суд

За хранение на мобильном телефоне информации с ограниченным доступом и пересылку ее друзьям и родным, военнослужащий получил штраф в размере 1020 гривен.

Если адвокаты мешают вручению копии обвинительного акта и материалов досудебного расследования, прокурор может вручить их в подготовительном судебном заседании – Верховный Суд

В случае, если обвиняемый изменил адрес, в том числе электронный, он должен довести этот факт до сведения прокурора для обеспечения надлежащей коммуникации в рамках уголовного производства – позиция Верховного Суда.

Для привлечения военнослужащего к ответственности необязательно проводить служебное расследование – Верховный Суд

Верховный Суд сделал вывод об отсутствии необходимости проведения служебного расследования для привлечения военнослужащего к ответственности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Усата
    Владлена Усата
    суддя Господарського суду Харківської області