Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Индии достижение мира в Украине

Энтони Блинкен встретился с Субрахманьямом Джайшанкаром в Токио.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел встречу с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром в Токио, среди прочего, обсуждали достижения справедливого мира для Украины. Об этом сообщил Государственный департамент США.

«Секретарь и министр иностранных дел обсудили будущие возможности углубления сотрудничества США и Индии по общим приоритетам. Секретарь Блинкен подчеркнул важность достижения справедливого и длительного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Блинкен и Джайшанкар подтвердили приверженность США и Индии содействию свободному, открытому и преуспевающему Индо-Тихоокеанскому региону.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что план действий по достижению мира в стране будет готов к концу ноября.

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