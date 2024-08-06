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Суд вынес приговор мужчине, размещавшему информацию о перемещении ВСУ в соцсетях

18:54, 6 августа 2024
Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.
Суд вынес приговор мужчине, размещавшему информацию о перемещении ВСУ в соцсетях
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В Донецкой области судили мужчину, который умышленно распространял информацию о ВСУ. Об этом сообщает Дзержинский городской суд Донецкой области.

Согласно материалам дела, в апреле 2022 местный житель, увидев перемещение военных и техники Вооруженных сил, разместил информацию в социальных сетях. Однако такие случаи были не единичны и в дальнейшем он предоставлял подобную информацию другим лицам через мессенджер - в группах и личной переписке.

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью.

Судом принято во внимание признание обвиняемым вины в полном объеме, степень тяжести совершенного преступления, отношение к совершенному и последствиям действий виновного.

Наряду с этим, суд учел, что обвиняемый совершил преступление, относящееся к тяжкому преступлению против основ национальной безопасности Украины, во время действия военного положения, которые являются наиболее опасными посягательствами на общественные отношения, обеспечивающие государственную безопасность, обороноспособность, независимость страны, ее конституционный. строй, свидетельствующий о повышенной общественной опасности содеянного.

Таким образом, рассмотрев уголовное производство в рамках выдвинутого обвинения, оценив исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения принадлежности, допустимости, достаточности и согласования между собой, суд пришел к выводу, что обвиняемый виновен в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14 Украины.

В связи с чем суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана.

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