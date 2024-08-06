Суд виніс вирок чоловіку, який розміщав інформацію про переміщення ЗСУ в соцмережах

Чоловіку призначили покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років 6 місяців.

На Донеччині судили чоловіка, який умисно поширював інформацію про ЗСУ. Про це повідомляє Дзержинський міський суд Донецької області.

Згідно з матеріалами справи, у квітні 2022 року місцевий мешканець, побачивши переміщення військових та техніки Збройних сил, розмістив інформацію у соціальних мережах. Проте, такі випадки були непоодинокі і в подальшому він надавав подібну інформацію іншим особам через месенджер - у групах та особистій переписці.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю.

Судом взято до уваги визнання обвинуваченим вини у повному обсязі, ступінь тяжкості вчиненого злочину, ставлення до вчиненого та наслідків дій винного.

Поряд із цим, суд врахував, що обвинувачений вчинив злочин, який відноситься до тяжкого злочину проти основ національної безпеки України, під час дії воєнного стану, що є найбільш небезпечними посяганнями на суспільні відносини, які забезпечують державну безпеку, обороноздатність, незалежність країни, її конституційний лад, що свідчить про підвищену суспільну небезпечність вчиненого.

Таким чином, розглянувши кримінальне провадження в межах висунутого обвинувачення, оцінивши досліджені у судовому засіданні докази з точки зору належності, допустимості, достатності та узгодження між собою, суд прийшов до висновку, що обвинувачений винуватий у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 1142 Кримінального кодексу України.

У зв’язку з чим суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років 6 місяців.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

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