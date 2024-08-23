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Суд продолжил арест экс-судьи Алексею Тандыру, которого обвиняют в смертельном ДТП на блокпосте

16:24, 23 августа 2024
Мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена до 21 октября включительно.
Суд продолжил арест экс-судьи Алексею Тандыру, которого обвиняют в смертельном ДТП на блокпосте
Источник фото: hromadske.ua
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Святошинский райсуд Киева продлил арест бывшему судье, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, в котором в прошлом году погиб нацгвардеец, до 21 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

«По ходатайству Киевской городской прокуратуры Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения уже уволенному судье, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Определением суда мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена до 21 октября 2024 года включительно», - отмечается в сообщении.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Высший совет правосудия 6 августа уволил судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра за совершение существенного дисциплинарного проступка.

«6 августа 2024 года ВСП принял решение об увольнении судьи Макаровского районного суда Киевской области Тандыра Алексея Витальевича на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины», - отметили в Совете.

Судью обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Смертельное ДТП произошло 25 мая 2023 года на блокпосте. В результате ДТП погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. По данным следствия, судья находился в состоянии алкогольного опьянения.

В августе 2023 года досудебное расследование уголовного производства было завершено, дело находится на рассмотрении суда.

Напомним, ранее ВСП оставил без изменений решение Второй Дисциплинарной палаты о привлечении к дисциплинарной ответственности Алексея Тындира. Так, рассмотрев жалобу судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра и его адвоката, Высший совет правосудия решил оставить без изменений решение Второй Дисциплинарной палаты ВРП от 24 апреля 2024 года № 1241/2дп/15-24 о привлечении и применения к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности.

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