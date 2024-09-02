Правительство внесло изменения в ряд нормативных актов о системе управления отходами

Внесены изменения в ряд правительственных постановлений в сфере управления отходами.

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Кабмин внес изменения в ряд постановлений для приведения их в соответствие с евроинтеграционным рамочным Законом «Об управлении отходами.

В частности, изменения внесены в:

постановлений Правительства, регулирующих сферу управления отходами от разрушений в Украине (№474, №1073, №625).

Указанные акты были приняты до вступления в силу Закона «Об управлении отходами», а потому нуждались в гармонизации терминологии с терминологией рамочного документа;

Порядка выдачи, отказа в выдаче, аннулирования разрешения на осуществление операций по обработке отходов.

В частности, из-под действия этого порядка исключены вопросы управления отходами добывающей промышленности. Ведь разрешительная система в этой сфере существенно отличается от механизма получения разрешения на проведение операций по обработке отходов. Минокружение уже разработало и подало на рассмотрение правительства законопроект «Об управлении отходами добывающей промышленности». Принятие этого документа также является одной из рекомендаций Европейской Комиссии, изложенных в отчете «Украина 2023».

постановления Кабинета Министров Украины от 17 ноября 2023 г. № 1214 «Некоторые вопросы отнесения веществ или предметов к побочным продуктам».

В Министерство поступили многочисленные обращения субъектов хозяйствования о внесении изменений в этот документ, которые сейчас одобрены Правительством. Среди ключевого – вопрос вступления в силу Постановления. Теперь оно считается действующей с момента его опубликования, то есть его нормы уже действуют на территории Украины.

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