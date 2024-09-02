Практика судов
  1. В Украине

Правительство внесло изменения в ряд нормативных актов о системе управления отходами

14:17, 2 сентября 2024
Внесены изменения в ряд правительственных постановлений в сфере управления отходами.
Правительство внесло изменения в ряд нормативных актов о системе управления отходами
Источник фото: Shutterstock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин внес изменения в ряд постановлений для приведения их в соответствие с евроинтеграционным рамочным Законом «Об управлении отходами.

В частности, изменения внесены в:

  • постановлений Правительства, регулирующих сферу управления отходами от разрушений в Украине (№474, №1073, №625).

Указанные акты были приняты до вступления в силу Закона «Об управлении отходами», а потому нуждались в гармонизации терминологии с терминологией рамочного документа;

  • Порядка выдачи, отказа в выдаче, аннулирования разрешения на осуществление операций по обработке отходов.

В частности, из-под действия этого порядка исключены вопросы управления отходами добывающей промышленности. Ведь разрешительная система в этой сфере существенно отличается от механизма получения разрешения на проведение операций по обработке отходов. Минокружение уже разработало и подало на рассмотрение правительства законопроект «Об управлении отходами добывающей промышленности». Принятие этого документа также является одной из рекомендаций Европейской Комиссии, изложенных в отчете «Украина 2023».

  • постановления Кабинета Министров Украины от 17 ноября 2023 г. № 1214 «Некоторые вопросы отнесения веществ или предметов к побочным продуктам».

В Министерство поступили многочисленные обращения субъектов хозяйствования о внесении изменений в этот документ, которые сейчас одобрены Правительством. Среди ключевого – вопрос вступления в силу Постановления. Теперь оно считается действующей с момента его опубликования, то есть его нормы уже действуют на территории Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья не может брать на себя роль переводчика – позиция Верховного Суда

Указание председательствующим по делу, что в случае непонимания обвиняемым обстоятельств дела перевод будет исполнен судьей, является нарушением права на защиту – Верховный Суд.

Размер судейского вознаграждения должен быть увеличен – Высший совет правосудия

Определение базового должностного оклада судьи в размере 2102 гривны является дискриминацией.

Кабмин внес изменения в порядок выплаты денежного довольствия работникам Бюро экономической безопасности

Порядок выплаты денежного довольствия лицам, имеющим специальные звания БЭБ, будет определять директор БЭБ.

Ответственность за незаконное завладение авто наступает для всех соучастников – Верховный Суд

То, что соучастник лично не совершал активных действий, направленных на физическое перемещение авто, не свидетельствует об отсутствии в его действиях состава преступления.

Признание лица особо опасным рецидивистом: Верховный Суд объяснил, в каких случаях суд может учесть приговор суда рф

При решении вопросов о признании лица особо опасным рецидивистом, об установлении фактов совершения преступления повторно приговоры, вынесенные в рф, могут признаваться и учитываться – Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Мирошниченко
    Оксана Мирошниченко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду