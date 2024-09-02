Уряд вніс зміни до низки нормативних актів щодо систему управління відходами

Внесено зміни до низки урядових постанов у сфері управління відходами.

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Кабмін вніс зміни до низки постанов для приведення їх у відповідність до євроінтеграційного рамкового Закону «Про управління відходами.

Зокрема, зміни внесено до:

постанов Уряду, які регулюють сферу управління відходами від руйнувань в Україні (№ 474, № 1073, № 625).

Зазначені акти були прийняті до набрання чинності Законом «Про управління відходами», тож потребували гармонізації термінології із термінологією рамкового документа;

Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів.

Зокрема, з під дії цього порядку виключено питання управління відходами видобувної промисловості. Адже дозвільна система у цій сфері суттєво відрізняється від механізму отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів. Міндовкілля вже розробило та подало на розгляд Уряду законопроєкт «Про управління відходами видобувної промисловості». Прийняття цього документа є також однією з рекомендацій Європейської Комісії, викладених у звіті “Україна 2023”.

постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 року № 1214 «Деякі питання віднесення речовин або предметів до побічних продуктів».

До Міністерства надійшли численні звернення суб’єктів господарювання щодо внесення змін до цього документа, які наразі схвалені Урядом. Серед ключового – питання набрання чинності Постановою. Відтепер вона вважається чинною з моменту її опублікування, тобто її норми вже діють на території України.

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