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Уряд вніс зміни до низки нормативних актів щодо систему управління відходами

14:17, 2 вересня 2024
Внесено зміни до низки урядових постанов у сфері управління відходами.
Уряд вніс зміни до низки нормативних актів щодо систему управління відходами
Джерело фото: Shutterstock
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Кабмін вніс зміни до низки постанов для приведення їх у відповідність до євроінтеграційного рамкового Закону «Про управління відходами. 

Зокрема, зміни внесено до: 

  • постанов Уряду, які регулюють сферу управління відходами від руйнувань в Україні (№ 474, № 1073, № 625).

Зазначені акти були прийняті  до набрання чинності Законом «Про управління відходами», тож потребували гармонізації термінології із термінологією рамкового документа;

  •  Порядку видачі, відмови у видачі, анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів. 

Зокрема, з під дії цього порядку виключено питання управління відходами видобувної промисловості. Адже дозвільна система у цій сфері суттєво відрізняється від механізму отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів. Міндовкілля вже розробило та подало на розгляд Уряду законопроєкт «Про управління відходами видобувної промисловості». Прийняття цього документа є також однією з рекомендацій Європейської Комісії, викладених у звіті “Україна 2023”.  

  • постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 року № 1214 «Деякі питання віднесення речовин або предметів до побічних продуктів». 

До Міністерства надійшли численні звернення суб’єктів господарювання щодо внесення змін до цього документа, які наразі схвалені Урядом. Серед ключового – питання набрання чинності Постановою. Відтепер вона вважається чинною з моменту її опублікування, тобто її норми вже діють на території України.

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