Свет 8 сентября выключать не будут, но призвали вечером быть экономными

Мощными электроприборами просят пользоваться в дневные часы.

В воскресенье, 8 сентября, свет в Украине не будет выключаться. Как сообщили в НЭК «Укрэнерго», меры по ограничению потребления электроэнергии не прогнозируются.

Но энергетики просят пользоваться мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00.

Также в «Укрэнерго» призвали экономно потреблять электроэнергию с 18:00 до 21:00.

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