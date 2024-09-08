Какая погода ждет украинцев в воскресенье, 8 сентября

Синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков, лишь на крайнем юге местами кратковременный дождь, гроза.

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В воскресенье, 8 сентября, синоптики прогнозируют небольшую облачность. Без осадков, лишь на крайнем юге местами кратковременный дождь, гроза.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По прогнозу, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем ​​на юго-востоке страны местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 8-13°, в южной части и в Закарпатье 13-18°; днем 23-28°.

На Киевщине без осадков, но прогнозируют небольшую облачность. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем ​​23-28. В Киеве ночью 11-13°, днем ​​25-27°.

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