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Яка погода чекає на українців у неділю, 8 вересня

07:00, 8 вересня 2024
Синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів, лише на крайньому півдні місцями короткочасний дощ, гроза.
Яка погода чекає на українців у неділю, 8 вересня
Джерело фото: Pexels
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У неділю, 8 вересня, синоптики прогнозують невелику хмарність. Без опадів, лише на крайньому півдні місцями короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вдень на південному сході країни місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 8-13°, у південній частині та на Закарпатті 13-18°; вдень 23-28°.

На Київщині без опадів, але прогнозують невелику хмарність. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 23-28. У Києві вночі 11-13°, вдень 25-27°.

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