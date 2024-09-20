ГНС разъяснила, может ли работник заключить договор о добровольной уплате единого взноса

Лицо, находящееся в трудовых отношениях с работодателем, не имеет права на заключение договора о добровольной уплате ЕСВ.

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Государственная налоговая служба разъяснила, имеет ли право лицо, находящееся в трудовых отношениях с работодателем, заключить договор о добровольном участии, которым предусмотрена единовременная уплата единого взноса за предыдущие периоды.

Отношения, возникающие при осуществлении деятельности, связанной со сбором и ведением учета единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, регулируются исключительно Законом №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона плательщиками единого взноса, в частности, являются:

предприятия, учреждения и организации, другие юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Украины, независимо от формы собственности, вида деятельности и хозяйствования, использующих труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством, или гражданско- правовыми договорами (кроме гражданско-правового договора, заключенного с физическим лицом – предпринимателем, если выполняемые работы (оказываемые услуги) соответствуют видам деятельности, согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований), в том числе филиалы , представительства, отделения и другие обособленные подразделения указанных предприятий, учреждений и организаций, других юридических лиц, имеющих отдельный баланс и самостоятельно ведут расчеты с застрахованными лицами;

физические лица, обеспечивающие себя работой самостоятельно, и физические лица, использующие труд других лиц на условиях трудового договора (контракта) (кроме использования труда домашних работников).

Застрахованное лицо – это физическое лицо, которое в соответствии с законодательством подлежит общеобязательному государственному социальному страхованию и уплачивает (уплачивало) и/или за которое уплачивается или уплачивался в установленном законом порядке единый взнос (п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона).

Частью 1 ст. 10 Закона определен круг плательщиков, имеющих право на добровольную уплату единого взноса и условия, при которых такое право предоставляется.

Согласно ч. 1 ст. 10 Закона право на добровольную уплату единого взноса имеют:

члены личного крестьянского хозяйства, если они не принадлежат к лицам, подлежащим страхованию;

лица, достигшие 16-летнего возраста и не состоящие в трудовых отношениях с работодателями, определенными п. 1 ч. 1 ст. 4, и не относятся к плательщикам единого взноса, определенным п. 4, 5 и 5-1 ч. 1 ст. 4 Закона, в том числе иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие или работающие в Украине, граждане Украины, работающие или постоянно проживающие за пределами Украины, если иное не установлено международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой – на общеобязательное государственное пенсионное страхование;

домашние работники.

Согласно ст. 173-2 КЗоТ домашний работник – это физическое лицо, выполняющее домашний труд в рамках трудовых отношений с работодателем.

Работодателем является физическое лицо, являющееся одним из членов домохозяйства и с которым домашний работник заключил трудовой договор.

В то же время общеобязательное государственное социальное страхование домашних работников осуществляется на основе добровольности.

Учитывая ч. 1 ст. 10 Закона лицо, находящееся в трудовых отношениях с работодателем, не имеет права на заключение договора о добровольной уплате единого взноса.

Исключение составляют домашние работники, выполняющие домашний труд в рамках трудовых отношений с работодателем, поскольку согласно п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона работодатели домашних работников не являются плательщиками единого взноса за таких работников, а общеобязательное государственное социальное страхование домашних работников осуществляется на основе добровольности.

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