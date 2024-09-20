ГНС разъяснила, может ли работник заключить договор о добровольной уплате единого взноса

Государственная налоговая служба разъяснила, имеет ли право лицо, находящееся в трудовых отношениях с работодателем, заключить договор о добровольном участии, которым предусмотрена единовременная уплата единого взноса за предыдущие периоды.
Отношения, возникающие при осуществлении деятельности, связанной со сбором и ведением учета единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, регулируются исключительно Законом №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона плательщиками единого взноса, в частности, являются:
Застрахованное лицо – это физическое лицо, которое в соответствии с законодательством подлежит общеобязательному государственному социальному страхованию и уплачивает (уплачивало) и/или за которое уплачивается или уплачивался в установленном законом порядке единый взнос (п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона).
Частью 1 ст. 10 Закона определен круг плательщиков, имеющих право на добровольную уплату единого взноса и условия, при которых такое право предоставляется.
Согласно ч. 1 ст. 10 Закона право на добровольную уплату единого взноса имеют:
Согласно ст. 173-2 КЗоТ домашний работник – это физическое лицо, выполняющее домашний труд в рамках трудовых отношений с работодателем.
Работодателем является физическое лицо, являющееся одним из членов домохозяйства и с которым домашний работник заключил трудовой договор.
В то же время общеобязательное государственное социальное страхование домашних работников осуществляется на основе добровольности.
Учитывая ч. 1 ст. 10 Закона лицо, находящееся в трудовых отношениях с работодателем, не имеет права на заключение договора о добровольной уплате единого взноса.
Исключение составляют домашние работники, выполняющие домашний труд в рамках трудовых отношений с работодателем, поскольку согласно п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона работодатели домашних работников не являются плательщиками единого взноса за таких работников, а общеобязательное государственное социальное страхование домашних работников осуществляется на основе добровольности.
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