В Бердянске нашли мертвым судью Виталия Ломейко, перешедшего на сторону рф, — ГУР

Судья остался в оккупированном Бердянске, нарушил присягу в условиях войны и сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с русскими захватчиками.

Во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился судья Виталий Ломейко, перешедший на сторону врага. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

«2 октября 2024 года у шестого дома на улице Украинских Партизан (до декоммунизации — «красных партизан») в микрорайоне Лиски недалеко от порта во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился предатель Виталий Ломейко», — рассказали в ГУР.

Ломейко — судья Черниговского районного суда Запорожской области, оставшийся в Бердянске, нарушил присягу в условиях войны и сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

«Судьба Виталия Ломейко, причастного к репрессиям украинцев в оккупации и военных преступлениях, - напоминание всем предателям, что прислуживание палачам украинского народа опасно для здоровья и жизни», - добавили в разведке.

Фото: ГУР

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.