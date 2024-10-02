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В Бердянске нашли мертвым судью Виталия Ломейко, перешедшего на сторону рф, — ГУР

16:31, 2 октября 2024
Судья остался в оккупированном Бердянске, нарушил присягу в условиях войны и сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с русскими захватчиками.
В Бердянске нашли мертвым судью Виталия Ломейко, перешедшего на сторону рф, — ГУР
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Во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился судья Виталий Ломейко, перешедший на сторону врага. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

«2 октября 2024 года у шестого дома на улице Украинских Партизан (до декоммунизации — «красных партизан») в микрорайоне Лиски недалеко от порта во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился предатель Виталий Ломейко», — рассказали в ГУР.

Ломейко — судья Черниговского районного суда Запорожской области, оставшийся в Бердянске, нарушил присягу в условиях войны и сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.

«Судьба Виталия Ломейко, причастного к репрессиям украинцев в оккупации и военных преступлениях, - напоминание всем предателям, что прислуживание палачам украинского народа опасно для здоровья и жизни», - добавили в разведке.

Фото: ГУР

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