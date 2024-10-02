У Бердянську знайшли мертвим суддю Віталія Ломейка, який перейшов на сторону рф, — ГУР

Суддя залишився в окупованому Бердянську, порушив присягу в умовах війни та свідомо й добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

У тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, у якому перебував суддя Віталій Ломейко, який перейшов на сторону ворога. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

«2 жовтня 2024 року біля шостого будинку на вулиці Українських Партизан (до декомунізації ― «красних партізан») у мікрорайоні Лиски неподалік порту в тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Віталій Ломейко», — розповіли в ГУР.

Ломейко — суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, який залишився в окупованому Бердянську, порушив присягу в умовах війни та свідомо й добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

«Доля Віталія Ломейка, який причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів, - нагадування усім зрадникам, що прислужування катам українського народу небезпечне для здоровʼя і життя», - додали в розвідці.

Фото: ГУР

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