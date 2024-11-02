В Полтавской области ФЛП обязали вернуть общине земельный участок с водохранилищем

Городской совет передал предпринимателю несформированный земельный участок без необходимой документации и кадастрового номера.

В Полтавской области по апелляционной жалобе прокуратуры ФЛП обязали вернуть Миргородской территориальной общине земельный участок с расположенным на нем водохранилищем «Исово» площадью более 50 га.

По данным прокуратуры, основанием для предъявления иска стало заключение в 2022 году между Миргородским городским советом и физическим лицом-предпринимателем договора урегулирования правоотношений, связанных с временным занятием земельного участка с расположенным на нем водным объектом.

Установлено, что указанный документ является мнимым, поскольку по своей сути является скрытым договором аренды. К тому же земельный участок не имел документации и кадастрового номера. То есть городской совет фактически передал в пользование предпринимателю несформированный земельный участок без проведения земельных торгов.

Учитывая нарушение интересов территориальной общины, прокуратура обратилась с иском в суд. Однако Хозяйственный суд Полтавской области не нашел оснований для его удовлетворения.

Не соглашаясь с решением суда и инстанции, прокуроры обратились с апелляционной жалобой в Восточный апелляционный хозяйственный суд, который согласился с исковыми требованиями.

В настоящее время принимаются меры по реальному исполнению постановления суда.

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