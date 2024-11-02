На Полтавщині ФОПа зобов’язали повернути громаді земельну ділянку з водосховищем

Міська рада передала підприємцю несформовану земельну ділянку без необхідної документації та кадастрового номера.

У Полтавській області за апеляційною скаргою прокуратури ФОПа зобов’язали повернути Миргородській територіальній громаді земельну ділянку з розташованим на ній водосховищем «Ісово» площею понад 50 га.

За даними прокуратури, підставою для пред’явлення позову стало укладення у 2022 році між Миргородською міською радою та фізичною особою-підприємцем договору врегулювання правовідносин, пов’язаних із тимчасовим зайняттям земельної ділянки з розташованим на ній водним об’єктом.

Встановлено, що вказаний документ є удаваним, оскільки за своєю суттю є прихованим договором оренди. До того ж земельна ділянка не мала документації та кадастрового номеру. Тобто міська рада фактично передала в користування підприємцю несформовану земельну ділянку без проведення земельних торгів.

Зважаючи на порушення інтересів територіальної громади, прокуратура звернулася з позовом до суду. Проте Господарський суд Полтавської області не знайшов підстав для його задоволення.

Не погоджуючись із рішенням суду І інстанції, прокурори звернулися з апеляційною скаргою до Східного апеляційного господарського суду, який погодився з позовними вимогами.

Наразі вживаються заходи щодо реального виконання постанови суду.

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