В Киеве будут судить двух парней, которые ночью напали на работника АЗС, который не продал им алкоголь

Хулиганы могут получить до семи лет за нападение на работника АЗС.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве двое молодых людей устроили нападение на работника автозаправочной станции из-за отказа в продаже алкоголя. Подольская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт против уроженцев Сумской области, которых обвиняют в хулиганстве с использованием металлической палки (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел около 2 часов ночи во время действия комендантского часа в Киеве. Двое молодых людей, в возрасте 22 и 24 года, пытались приобрести алкогольные напитки на заправке на улице Ивана Выговского. Один из них зашел в магазин, где кассир сообщила, что продажа алкоголя заканчивается в 22:00. В это время его товарищ, вооруженный палкой, начал конфликтовать с оператором АЗС.

Не получив алкоголь, молодые люди решили устроить драку, в результате которой работник заправки получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. За совершенное правонарушение обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

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