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У Києві судитимуть двох молодиків, які вночі напали на працівника АЗС, який не продав їм алкоголь

17:41, 5 листопада 2024
Хулігани можуть отримати до семи років за напад на працівника АЗС.
У Києві судитимуть двох молодиків, які вночі напали на працівника АЗС, який не продав їм алкоголь
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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У Києві двоє молодиків влаштували напад на працівника автозаправної станції через відмову у продажу алкоголю. Подільська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти уродженців Сумської області, яких звинувачують у хуліганстві з використанням металевої палиці (ч. 4 ст. 296 КК України).

Як повідомили в прокуратурі, інцидент стався близько 2 години ночі під час дії комендантської години в Києві. Двоє молодиків, віком 22 та 24 роки, намагалися придбати алкогольні напої на заправці на вулиці Івана Виговського. Один із них зайшов у магазин, де касир повідомила, що продаж алкоголю закінчується о 22:00. У цей час його товариш, озброєний палицею, почав конфліктувати з оператором АЗС.

Не отримавши алкоголь, молодики вирішили влаштувати бійку, внаслідок якої працівник заправки отримав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. За вчинене правопорушення обвинуваченим загрожує до семи років позбавлення волі.

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