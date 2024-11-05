МОН начало конкурс на должности в наблюдательных советах двух университетов

МОН ищет топ-менеджеров и экспертов для наблюдательных советов Запорожского и Прикарпатского университетов.

Источник фото: mon.gov.ua

Министерство образования и науки Украины объявило конкурс на должности членов наблюдательных советов для Запорожского национального университета и Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника. Оба университета участвуют в проекте по развитию автономии высших учебных заведений через усиление роли наблюдательных советов.

По словам Вице-премьер-министра по инновациям Михаила Федорова, целью является превращение наблюдательных советов в органы самоуправления с представителями бизнеса, чтобы университеты могли привлекать топ-менеджеров, экспертов и внедрять лучшие бизнес-практики в образовании. Заместитель Министра образования Михаил Винницкий отметил, что обновленная система управления предусматривает коллегиальное принятие решений по вопросам финансов, персонала и качества образования.

В обязанности новых наблюдательных советов будет входить разработка стратегий развития университетов, утверждение кандидатур на должности руководителей, установление KPI для руководства и обеспечение внутреннего контроля качества образования.

К участию в конкурсе приглашаются как украинцы, так и иностранцы с высшим образованием, общим стажем работы не менее 10 лет и компетенциями в релевантных сферах. Подать документы можно до 22 ноября 2024 года, как лично или по почте в адрес МОН, так и по электронной почте.

Отбор кандидатов будет осуществлять комитет из трех представителей международных организаций, сотрудничающих с Украиной, и трех номинантов от МОН, все с многолетним опытом в сфере образования, бизнеса и общественной деятельности.

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