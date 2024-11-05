МОН розпочало конкурс на посади у наглядових радах двох університетів

МОН шукає топменеджерів і експертів для наглядових рад Запорізького та Прикарпатського університетів.

Джерело фото: mon.gov.ua

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на посади членів наглядових рад для Запорізького національного університету та Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Обидва університети беруть участь у проєкті з розвитку автономії закладів вищої освіти через посилення ролі наглядових рад.

За словами Віце-прем'єр-міністра з інновацій Михайла Федорова, метою є перетворення наглядових рад на органи самоврядування з представниками бізнесу, щоб університети могли залучати топменеджерів, експертів і впроваджувати кращі бізнес-практики в освіті. Заступник Міністра освіти Михайло Винницький зазначив, що оновлена система управління передбачає колегіальне ухвалення рішень з питань фінансів, персоналу та якості освіти.

До обов’язків нових наглядових рад належатиме розроблення стратегій розвитку університетів, затвердження кандидатур на посади керівників, встановлення KPI для керівництва та забезпечення внутрішнього контролю якості освіти.

До участі в конкурсі запрошуються як українці, так і іноземці з вищою освітою, загальним стажем роботи не менше 10 років та компетенціями в релевантних сферах. Подати документи можна до 22 листопада 2024 року, як особисто чи поштою на адресу МОН, так і електронною поштою.

Відбір кандидатів здійснюватиме комітет із трьох представників міжнародних організацій, що співпрацюють з Україною, та трьох номінантів від МОН, усі з багаторічним досвідом у сфері освіти, бізнесу та громадській діяльності.

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