Практика судов
  1. В Украине

В Харьковской области предатель, наводивший российские удары, получил 15 лет за решеткой

23:12, 25 ноября 2024
Фигурант готовил новую серию воздушных ударов врага по прифронтовой территории региона.
В Харьковской области предатель, наводивший российские удары, получил 15 лет за решеткой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харьковской области предатель, наводивший российские удары и призвавший убивать украинцев, получил 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Указывается, что фигурант готовил новую серию воздушных ударов России по прифронтовой территории региона.

Для этого злоумышленник объезжал местность и скрыто фиксировал места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники. Сил обороны на Купянском направлении.

Как установило расследование, агент передавал координаты потенциальных целей через мессенджер.

Контрразведка СБУ задержала его в июле этого года.

По материалам дела агентом оказался безработный житель Чугуевского района.

«В поле зрения российских спецслужб мужчина попал из-за своей активности в прокремлевских Телеграмм-каналах. В «тематических» чатах мессенджеру он призвал к захвату государственной власти и убийству украинцев. После дистанционной вербовки агент коммуникировал с оккупантами из-за «связного» – своего давнего знакомого с РФ», — рассказывают в СБУ.

Во время обысков в доме обнаружен мобильный телефон с доказательствами работы в пользу врага.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд назначил злоумышленнику 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и признал виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
  • ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ Харьков приговор

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин дал месяц на обеспечение автоматического обмена данными между Реестром «Оберег», ЕГР и реестром Пенсионного фонда

Данные о работниках и информацию о предприятиях, учреждениях и организациях будут брать и сверять из электронных реестров.

Кабмин разрешил отдельным решением министра обороны увеличивать процент забронированных в представительствах иностранных компаний, предприятиях и судах

Новый порядок бронирования дает министру обороны право увеличивать количество военнообязанных, которых можно забронировать.

Системные нарушители общественного порядка и домашние обидчики не смогут задекларировать найденное или полученное оружие – приказ МВД

В случае установления в заявлении о добровольном декларировании оружия и боеприпасов или материалах, собранных по декларированию, сведений, свидетельствующих о наличии признаков уголовного правонарушения, руководитель органа полиции поручает их рассмотрение руководителю органа досудебного расследования для принятия решения о внесении сведений в ЕРДР.

Из закона об освобождении коррупционеров от перспектив тюрьмы путем сделок со следствием исключили норму о возможности конфисковать у них имущество

Кроме того, что коррупционеров смогут освобождать от наказания с испытанием, у них теперь не будут конфисковывать имущество – вступил в силу закон.

В Украине создадут новый Высший специализированный административный суд, куда судей будут отбирать международные эксперты вместе с ВККС – законопроект Кабмина

В отличие от законопроекта о создании Высшего суда по публично-правовым спорам, внесенного Андреем Мотовиловцем, законопроект Ольги Стефанишиной не предусматривает сроков для проведения конкурса.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сидор
    Наталія Сидор
    суддя Львівського окружного адміністративного суду