В Харьковской области предатель, наводивший российские удары, получил 15 лет за решеткой

Фигурант готовил новую серию воздушных ударов врага по прифронтовой территории региона.

В Харьковской области предатель, наводивший российские удары и призвавший убивать украинцев, получил 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Указывается, что фигурант готовил новую серию воздушных ударов России по прифронтовой территории региона.

Для этого злоумышленник объезжал местность и скрыто фиксировал места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники. Сил обороны на Купянском направлении.

Как установило расследование, агент передавал координаты потенциальных целей через мессенджер.

Контрразведка СБУ задержала его в июле этого года.

По материалам дела агентом оказался безработный житель Чугуевского района.

«В поле зрения российских спецслужб мужчина попал из-за своей активности в прокремлевских Телеграмм-каналах. В «тематических» чатах мессенджеру он призвал к захвату государственной власти и убийству украинцев. После дистанционной вербовки агент коммуникировал с оккупантами из-за «связного» – своего давнего знакомого с РФ», — рассказывают в СБУ.

Во время обысков в доме обнаружен мобильный телефон с доказательствами работы в пользу врага.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд назначил злоумышленнику 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и признал виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти).

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