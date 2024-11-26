Куда обращаться, чтобы задекларировать огнестрельное оружие и боеприпасы на Киевщине

25 ноября вступил в действие Закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», 25 ноября вступил в силу приказ МВД №770 от 18 ноября, которым утверждены Правила ношения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов к нему гражданскими лицами, участвующими в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ или других стран.

В материале по ссылке «Судебно-юридическая газета» описывала порядок декларирования оружия.

В полиции Киевской области уточнили, где можно задекларировать оружие и боеприпасы:

- Белоцерковское районное управление полиции – г. Белая Церковь, тел. +380931265505;

- Бориспольское районное управление полиции – г. Борисполь, тел. +380937927000;

- ⁠Броварское районное управление полиции – г. Бровары, тел. +380961972835;

- ⁠Бучанское районное управление полиции – г. Боярка, тел. +380683118174;

- ⁠Вышгородское районное управление полиции – г. Вышгород, тел. +380956304360;

- ⁠Обуховское районное управление полиции – г. Обухов, тел. +380681159684;

- ⁠Фастовское районное управление полиции – г. Фастов, тел. +380933034986.

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