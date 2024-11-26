Куди звертатися, щоб задекларувати вогнепальну зброю та боєприпаси на Київщині

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», 25 листопада набув чинності наказ МВС №770 від 18 листопада, яким затверджено Правила носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ або інших держав.
У матеріалі за посиланням «Судово-юридична газета» описувала порядок декларування зброї.
У поліції Київської області уточнили, де можна задекларувати зброю та боєприпаси:
- Білоцерківське районне управління поліції - м. Біла Церква, тел. +380931265505;
- Бориспільське районне управління поліції - м. Бориспіль, тел. +380937927000;
- Броварське районне управління поліції - м. Бровари, тел. +380961972835;
- Бучанське районне управління поліції - м. Боярка, тел. +380683118174;
- Вишгородське районне управління поліції - м. Вишгород, тел. +380956304360;
- Обухівське районне управління поліції - м. Обухів, тел. +380681159684;
- Фастівське районне управління поліції - м. Фастів, тел. +380933034986.
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