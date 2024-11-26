Куди звертатися, щоб задекларувати вогнепальну зброю та боєприпаси на Київщині

25 листопада вступив у дію Закон «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», 25 листопада набув чинності наказ МВС №770 від 18 листопада, яким затверджено Правила носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ або інших держав.

У матеріалі за посиланням «Судово-юридична газета» описувала порядок декларування зброї.

У поліції Київської області уточнили, де можна задекларувати зброю та боєприпаси:

- Білоцерківське районне управління поліції - м. Біла Церква, тел. +380931265505;

- Бориспільське районне управління поліції - м. Бориспіль, тел. +380937927000;

- ⁠Броварське районне управління поліції - м. Бровари, тел. +380961972835;

- ⁠Бучанське районне управління поліції - м. Боярка, тел. +380683118174;

- ⁠Вишгородське районне управління поліції - м. Вишгород, тел. +380956304360;

- ⁠Обухівське районне управління поліції - м. Обухів, тел. +380681159684;

- ⁠Фастівське районне управління поліції - м. Фастів, тел. +380933034986.

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