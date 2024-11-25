Практика судів
  1. В Україні

В Харківській області зрадник, який наводив російські удари, отримав 15 років за ґратами

23:12, 25 листопада 2024
Фігурант готував нову серію повітряних ударів ворога по прифронтовій території регіону.
В Харківській області зрадник, який наводив російські удари, отримав 15 років за ґратами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Харківській області зрадник, який наводив російські удари і і закликав вбивати українців, отримав 15 років тюрми. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Вказується, що фігурант готував нову серію повітряних ударів РФ по прифронтовій території регіону.

Для цього зловмисник об’їжджав місцевість і приховано фіксував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони на Куп’янському напрямку.

Як встановило розслідування, агент передавав координати потенційних цілей через месенджер.

Контррозвідка СБУ затримала його у липні цього року.

За матеріалами справи, агентом виявився безробітний мешканець Чугуївського району.

«У поле зору російських спецслужб чоловік потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах. У «тематичних» чатах месенджеру він закликав до захоплення державної влади та вбивства українців.Після дистанційного вербування агент комунікував з окупантами через «зв’язкового» – свого давнього знайомого з РФ», — розповідають в СБУ.

Під час обушків у помешканні виявлено мобільний телефон із доказами роботи на користь ворога.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд призначив зловмиснику 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та визнав винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ Харків вирок

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін дав місяць на забезпечення автоматичного обміну даними між Реєстром «Оберіг» та ЄДР і реєстром Пенсійного фонду

Дані про працівників та інформацію про підприємства, установи і організації будуть брати і звіряти з електронних реєстрів.

Кабмін дозволив окремим рішенням міністра оборони збільшувати відсоток заброньованих у представництвах іноземних компаній, підприємствах та судах

Новий порядок бронювання надає міністру оборони право збільшувати кількість військовозобов’язаних, яких можна забронювати.

Системні порушники громадського порядку та домашні кривдники не зможуть задекларувати знайдену чи отриману зброю – наказ МВС

У разі встановлення в заяві про добровільне декларування зброї і боєприпасів або матеріалах, зібраних щодо декларування, відомостей, що свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, керівник органу поліції доручає їх розгляд керівнику органу досудового розслідування для прийняття рішення про внесення відомостей до ЄРДР.

З закону про звільнення корупціонерів від перспектив в’язниці шляхом угод зі слідством виключили норму про можливість конфіскувати у них майно

Окрім того, що корупціонерів зможуть звільняти від покарання з випробуванням, у них тепер не конфісковуватимуть майно – набув сили закон.

В Україні створять новий Вищий спеціалізований адміністративний суд, куди суддів будуть відбирати міжнародні експерти разом з ВККС – законопроект Кабміну

На відміну від законопроекту про створення Вищого суду з публічно-правових спорів, який вніс Андрій Мотовиловець, законопроект Ольги Стефанішиної не передбачає строків для проведення конкурсу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Коваленко
    Інна Коваленко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва