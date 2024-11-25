В Харківській області зрадник, який наводив російські удари, отримав 15 років за ґратами

Фігурант готував нову серію повітряних ударів ворога по прифронтовій території регіону.

В Харківській області зрадник, який наводив російські удари і і закликав вбивати українців, отримав 15 років тюрми. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Вказується, що фігурант готував нову серію повітряних ударів РФ по прифронтовій території регіону.

Для цього зловмисник об’їжджав місцевість і приховано фіксував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони на Куп’янському напрямку.

Як встановило розслідування, агент передавав координати потенційних цілей через месенджер.

Контррозвідка СБУ затримала його у липні цього року.

За матеріалами справи, агентом виявився безробітний мешканець Чугуївського району.

«У поле зору російських спецслужб чоловік потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах. У «тематичних» чатах месенджеру він закликав до захоплення державної влади та вбивства українців.Після дистанційного вербування агент комунікував з окупантами через «зв’язкового» – свого давнього знайомого з РФ», — розповідають в СБУ.

Під час обушків у помешканні виявлено мобільний телефон із доказами роботи на користь ворога.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд призначив зловмиснику 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та визнав винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади).

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