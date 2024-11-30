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Может ли бабушка взять отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, если родители ребенка являются ФЛП

22:00, 30 ноября 2024
Гоструда объясняет, может ли официально работающая бабушка взять отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, если мать ребенка является предпринимателем III группы, а ее муж также является предпринимателем III группы.
Может ли бабушка взять отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, если родители ребенка являются ФЛП
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, может ли бабушка, официально работающая на работе, взять отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, если родители ребенка являются ФЛП

Статьей 18 Закона Украины «Об отпусках» предусмотрено, что после окончания отпуска по беременности и родам по желанию матери или отца ребенка одному из них предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Этот отпуск может быть использован полностью или частями также бабой, дедом или другими родственниками, фактически ухаживающими за ребенком, или лицом, усыновившим или взявшим под опеку ребенка, одним из приемных родителей или родителей-воспитателей.

Согласно статье 20 Закона Украины «Об отпусках» отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста предоставляется по заявлению матери, отца ребенка или лиц, фактически ухаживающих за ребенком, полностью или частично в пределах установленного периода и оформляется приказом (распоряжением) владельца или уполномоченного им органа.

Лицам, фактически ухаживающим за ребенком (кроме лиц, которые усыновили или взяли ребенка под опеку в установленном законодательством порядке, приемных родителей и родителей-воспитателей), отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста предоставляется на основании справки с места работы (обучение , службы) одного из родителей ребенка о том, что он (она) вышел (вышла) на работу до истечения срока этой отпуска.

Поскольку родители ребенка не являются работниками (не состоят в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями или физическим лицом), они не могут выйти на работу до истечения срока этого отпуска и, соответственно, не могут предоставить такую ​​справку. При таких условиях предоставление отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста бабушки невозможно.

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Гоструда ФЛП

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