На Закарпатье в результате взрыва гранаты погибли три человека

Три человека погибли из-за взрыва гранаты в доме.

Трагический инцидент произошел в селе Малый Березный Ужгородского района Закарпатской области. В доме взорвалась граната, из-за чего погибли три человека. Об этом сообщает полиция.

В полицию позвонил по телефону 14-летний подросток, который сообщил, что обнаружил в комнате на полу тело дедушки и более четко ситуацию объяснить не может.

Прибыв на место вызова, в помещении посреди комнаты полицейские обнаружили тела 29-летней матери заявителя, его 55-летней бабушки и 70-летнего дедушки.

Правоохранители выяснили, что в тот вечер потерпевшие распивали алкогольные напитки. Во время застолья 29-летняя женщина взяла в руки гранату неизвестного происхождения и сорвала кольцо, в результате чего произошел взрыв.

В доме нашли еще три гранаты, которые были спрятаны.

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