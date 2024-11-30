На Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинуло троє людей

Троє людей загинули через вибух гранати у будинку.

Фото: поліція

Трагічний інцидент стався у селі Малий Березний Ужгородського району Закарпатської області. У будинку вибухнула граната, через що загинули троє людей. Про це повідомляє поліція.

До поліції зателефонував 14-річний підліток, який повідомив, що виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся та більш чітко ситуацію пояснити не може.

Прибувши на місце виклику, у помешканні посеред кімнати поліцейські виявили тіла 29-річної матері заявника, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся.

Правоохоронці з'ясували, що того вечора потерпілі розпивали алкогольні напої. Під час застілля 29-річна жінка взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, внаслідок чого й стався вибух.

У будинку знайшли ще три гранати, які були заховані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.