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На Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинуло троє людей

16:10, 30 листопада 2024
Троє людей загинули через вибух гранати у будинку.
На Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинуло троє людей
Фото: поліція
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Трагічний інцидент стався у селі Малий Березний Ужгородського району Закарпатської області. У будинку вибухнула граната, через що загинули троє людей. Про це повідомляє поліція.

До поліції зателефонував 14-річний підліток, який повідомив, що виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся та більш чітко ситуацію пояснити не може.

Прибувши на місце виклику, у помешканні посеред кімнати поліцейські виявили тіла 29-річної матері заявника, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся.

Правоохоронці з'ясували, що того вечора потерпілі розпивали алкогольні напої. Під час застілля 29-річна жінка взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, внаслідок чого й стався вибух.

У будинку знайшли ще три гранати, які були заховані.

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поліція Закарпаття

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