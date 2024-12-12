Снег и порывы ветра — украинцев предупредили об ухудшении погоды

В Украине существенно ухудшатся погодные условия.

В пятницу, 13 декабря, ночью и утром по всей Украине кроме западных областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«І уровень опасности, желтый», - заявили в ведомстве.

В Киеве и регионе ночью ожидается небольшой снег, днем ​​без осадков. Ночью прогнозируется 5-7° мороза, днем ​​2-4° мороза.

На высокогорье Карпат ночью 5-10 градусов мороза, а днем ​​2-7.

На дорогах местами ожидается гололедица.

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