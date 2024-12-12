Сніг та пориви вітру — українців попередили про погіршення погоди

В Україні суттєво погіршаться погодні умови.

У п’ятницю, 13 грудня, вночі та вранці по всій Україні, крім західних областей, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«І рівень небезпеки, жовтий», - заявили у відомстві.

У Києві та регіоні вночі очікується невеликий сніг, а вдень буде без опадів. Вночі прогнозується 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу.

На високогір'ї Карпат – вночі 5 – 10 градусів морозу, а вдень 2 – 7.

На дорогах місцями очікується ожеледиця.

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