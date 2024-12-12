Практика судів
  1. В Україні

Сніг та пориви вітру — українців попередили про погіршення погоди

17:44, 12 грудня 2024
В Україні суттєво погіршаться погодні умови.
Сніг та пориви вітру — українців попередили про погіршення погоди
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 13 грудня, вночі та вранці по всій Україні, крім західних областей, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«І рівень небезпеки, жовтий», - заявили у відомстві.

У Києві та регіоні вночі очікується невеликий сніг, а вдень буде без опадів. Вночі прогнозується 5-7° морозу, вдень 2-4° морозу.

На високогір'ї Карпат – вночі 5 – 10 градусів морозу, а вдень 2 – 7.

На дорогах місцями очікується ожеледиця. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дисциплінарна відповідальність не повинна підривати незалежність судової влади – КРЄС оприлюднила свіжий Висновок

КРЄС оприлюднила Висновок щодо дисциплінарної відповідальності суддів – коментар судді КСУ, представника від України у КРЄС Віктора Городовенка, який брав участь в його підготовці.

У судах введуть спеціалізацію суддів з розгляду злочинів, вчинених військовослужбовцями

Парламентський комітет з питань правової політики рекомендував Раді прийняти законопроект про спеціалізацію суддів з розгляду військових та воєнних злочинів.

Вища рада правосуддя призначила керівника Служби дисциплінарних інспекторів

Першим керівником в історії Служби дисциплінарних інспекторів став заступник керівника апарату суду Тарас Кузик.

Байден збирається заветувати прийнятий Сенатом закон щодо зменшення навантаження на суддів, бо він розширює можливості призначення суддів Трампом

Справа у тому, що цей закон розширює кількість вакансій, на які можна призначити суддів, і відповідно, може надати Дональду Трампу широкі можливості призначення федеральних суддів.

Звільнення Всеволода Князєва залишається в силі – Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення

Велика Палата Верховного Суду залишила без змін рішення ВРП про звільнення Князєва з посади судді Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Ігор Бенедисюк
    Ігор Бенедисюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді