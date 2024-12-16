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Как заплатить за свет через Нацкешбек и зимнюю єПідтримку

16:52, 16 декабря 2024
Украинцы могут рассчитаться этими средствами за потребленную электроэнергию.
Как заплатить за свет через Нацкешбек и зимнюю єПідтримку
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Украинцы, накопившие кэшбек при покупке товаров с пометкой «Сделано в Украине», могут рассчитаться этими средствами за потребленную электроэнергию. Об этом сообщили в YASNO.

Там напомнили, что до 20 числа ежемесячно следует производить оплату электроэнергии.

Если вы накопили кэшбек, достаточное для оплаты вашего счета за электроэнергию, то это можно сделать в один шаг:

  • Добавьте карту Национальный кэшбек в мобильном приложении/личном кабинете YASNO как основную для оплаты электроэнергии и оплатите счет.

Также оплатить свет можно, использовав тысячу гривен от государства по программе «Зимняя єПідтримка». Для этого необходимо выбрать в онлайн-сервисах YASNO способ оплаты «Картой» и ввести данные своей карты Национального кэшбека.

Если вы еще не присоединились к программе «Национальный Кэшбэк» и только планируете накапливать его, то вам необходимо:

  1. В мобильных приложениях банков, услугами которых вы пользуетесь (или непосредственно в отделении банков), предоставить разрешение на передачу данных о транзакциях с выбранных карт при покупке товаров в магазинах-участниках программы
  2. Оформить специальную карту для получения кэшбека
  3. Покупать товары от украинских производителей-участников программы и копить кэшбек.

Как известно, каждый покупатель может получить компенсацию от 2 до 3000 гривен в месяц на свой социальный счет. Кешбэк начисляется только на безналичные покупки, отображаемые в фискальном чеке.

Средства зачисленного кэшбека могут быть использованы только для оплаты услуг украинских провайдеров от коммунальщиков до театров и кино, кафе, стоматологии.

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