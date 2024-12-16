Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суспільство

Як заплатити за світло через Нацкешбек та зимову єПідтримку

16:52, 16 грудня 2024
Українці можуть розрахуватись цими коштами за спожиту електроенергію.
Як заплатити за світло через Нацкешбек та зимову єПідтримку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці, які накопичили кешбек при купівлі товарів з поміткою «Зроблено в Україні» можуть розрахуватись цими коштами за спожиту електроенергію. Про це повідомили у YASNO.

Там нагадали, що до 20 числа щомісяця варто здійснювати оплату за спожиту електроенергію.

Якщо ви накопичили кешбек, достатній для оплати вашого рахунка за електроенергію, то це можна зробити в один крок:

  • Додайте картку Національний кешбек у мобільному застосунку/особистому кабінеті YASNO як основну для оплати за електроенергію та сплатіть рахунок.

Також сплатити за світло можна, використавши тисячу гривень від держави за програмою «Зимова єПідтримка». Для цього необхідно обрати в онлайн-сервісах YASNO спосіб оплати «Карткою» та ввести дані своєї картки Національного кешбеку.

Якщо ви ще не приєднались до програми «Національний кешбек» і лише плануєте накопичувати його, то вам необхідно:

  1. В мобільних застосунках банків, послугами яких ви користуєтесь (або безпосередньо у відділені банків), надати дозвіл на передачу даних про транзакції з обраних карток при купівлі товарів у магазинах-учасниках програми
  2. Оформити спеціальну картку для отримання кешбеку
  3. Купувати товари від українських виробників-учасників програми та накопичувати кешбек.

Як відомо, кожен покупець може отримати компенсацію від 2 до 3000 гривень на місяць на власний соціальний рахунок. Кешбек нараховується лише на безготівкові покупки, які відображатимуться у фіскальному чеку.

Кошти зарахованого кешбеку можуть бути використані лише на оплату послуг українських провайдерів від комунальників до театрів та кіно, кав’ярні, стоматології.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

кешбек електроенергія світло Зимова єПідтримка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄС подав до суду на Велику Британію за порушення вільного пересування за угодою про Brexit

Європейська комісія стверджує, що Велика Британія має «недоліки» у виконанні умов угоди.

Подання заяв про надання відстрочки з контактними даними не є уточненням військово-облікових даних – апеляційний суд

Апеляційний адмінсуд вказав, що заяви про надання відстрочки від мобілізації не стосуються питання уточнення облікових даних, тому їх подання не може вважатися уточненням військово-облікових даних.

Дмитро Лубінець вимагає провести службове розслідування щодо знущань над військовослужбовцями

Після публікації даних про знущання над військовослужбовцями Омбудсмен спрямував листи до Генштабу та ВСП.

Не більше, ніж на передовій – Верховна Рада розгляне законопроект про обмеження 100 тисячами грн зарплати членам наглядових рад, суддям і депутатам

Суддям, членам Вищої ради правосуддя та ВККС, членам уряду і наглядових рад, депутатам пропонується платити не більше, ніж військовослужбовцям на передовій.

Невиконання податковою вимоги щодо повідомлення платника про початок та місце проведення документальної позапланової невиїзної перевірки є підставою для визнання перевірки незаконною – Верховний Суд

Незастосування строку в 30 днів між надсиланням повідомлення і початком перевірки з питань ПДВ не звільняє податкову від обов’язку належного інформування платника про проведення перевірки – Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Шумейко
    Олена Шумейко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва