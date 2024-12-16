Як заплатити за світло через Нацкешбек та зимову єПідтримку

Українці можуть розрахуватись цими коштами за спожиту електроенергію.

Українці, які накопичили кешбек при купівлі товарів з поміткою «Зроблено в Україні» можуть розрахуватись цими коштами за спожиту електроенергію. Про це повідомили у YASNO.

Там нагадали, що до 20 числа щомісяця варто здійснювати оплату за спожиту електроенергію.

Якщо ви накопичили кешбек, достатній для оплати вашого рахунка за електроенергію, то це можна зробити в один крок:

Додайте картку Національний кешбек у мобільному застосунку/особистому кабінеті YASNO як основну для оплати за електроенергію та сплатіть рахунок.

Також сплатити за світло можна, використавши тисячу гривень від держави за програмою «Зимова єПідтримка». Для цього необхідно обрати в онлайн-сервісах YASNO спосіб оплати «Карткою» та ввести дані своєї картки Національного кешбеку.

Якщо ви ще не приєднались до програми «Національний кешбек» і лише плануєте накопичувати його, то вам необхідно:

В мобільних застосунках банків, послугами яких ви користуєтесь (або безпосередньо у відділені банків), надати дозвіл на передачу даних про транзакції з обраних карток при купівлі товарів у магазинах-учасниках програми Оформити спеціальну картку для отримання кешбеку Купувати товари від українських виробників-учасників програми та накопичувати кешбек.

Як відомо, кожен покупець може отримати компенсацію від 2 до 3000 гривень на місяць на власний соціальний рахунок. Кешбек нараховується лише на безготівкові покупки, які відображатимуться у фіскальному чеку.

Кошти зарахованого кешбеку можуть бути використані лише на оплату послуг українських провайдерів від комунальників до театрів та кіно, кав’ярні, стоматології.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.